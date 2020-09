Sievershausen

Der Durchgangsverkehr und zu schnell fahrende Autos im Dorf sind vielen Sievershäusern schon lange ein Dorn im Auge. Erst vor wenigen Wochen hat der Ortsrat gefordert, das gesamte Dorf inklusive der Durchgangsstraßen müsse zur Tempo-30-Zone erklärt werden. Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Petra Drescher ( SPD) hat diese Bitte in der jüngsten Sitzung des Gremiums erneut unterstrichen. Darüber hinaus hat die SPD in Sievershausen die Forderung bei ihrem jüngsten Informationsabend bekräftigt.

Seit vielen Jahren schon setze sich die örtliche SPD für eine Tempobegrenzung am Ende der Oelerser Straße ein, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. Darüber hinaus sei durch die vielen Unfälle auf der Autobahn 2 „die Verkehrslage an allen Ausfallstraßen und durch Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht nur an den Ortausgängen angespannt“, argumentiert die SPD. An der Meisterstraße sei der Verkehr zudem stark behindert, die Straße schlecht einsehbar. „Auf diese Veränderungen wollen und müssen wir zum Schutz unserer Bürger, der Älteren und auch der vielen Kinder mit einer allgemeinen Tempo-30-Zone reagieren“, betonte Drescher während der Versammlung.

Von Achim Gückel