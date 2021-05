Ahlten

Wird an der Hannoverschen Straße am Rand von Ahlten schon bald das Ortsschild an eine andere Stelle gesetzt? Wenn es nach der örtlichen SPD geht, muss genau das passieren. Denn auf dem Teilstück der Straße in Höhe des Neubaugebiets werde zu schnell gefahren, meinen die Sozialdemokraten. Und das sei enorm gefährlich. Am Dienstag, 25. Mai, soll es an der besagten Stelle nun einen Ortstermin mit Fachleuten geben.

Hintergrund des SPD-Vorstoßes ist die Tatsache, dass das Ortseingangsschild an der Hannoverschen Straße derzeit an der Kreuzung mit Gevenweg und Raiffeisenstraße steht und auch erst ab dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Vor dem Ortsschild ist auf der nördlichen Seite der Hannoverschen Straße allerdings ein Neubaugebiet entstanden. Die Zufahrt in dieses Areal (Vor dem Alten Kampe) befindet sich in einem Tempo-100-Abschnitt der Hannoverschen Straße. Das sei gefährlich und dürfe so nicht bleiben, argumentiert die SPD nun. Die Einfahrt auf die Hannoversche Straße sei „hoch frequentiert“ und berge ein erhebliches Gefahrenpotenzial, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Ahltener Sozialdemokraten.

Stadt lehnt Vorschlag bislang ab

Daher sei es verwunderlich, dass die Anregung von Ortsratsmitglied Timo Bönig, das Ortsschild nach Osten in Richtung der Ahornallee zu versetzen, bislang keinen Widerhall bei der Stadtverwaltung gefunden habe. Bürgermeister Frank Prüße habe das sogar abgelehnt, heißt es in dem Papier. In diesem Bereich der Hannoverschen Straße gebe es keine geschlossene Bebauung, die direkt mit einer Seitenstraße erschlossen werde, habe die Argumentation aus dem Rathaus gelautet.

So sieht es am Friedhofskreisel aus. Das Ortsschild steht dort weit vor der Bebauung. Quelle: privat

Die SPD in Ahlten erinnert nun daran, dass bald noch weitere Gebäude an der Hannoverschen Straße entstünden und bald auch der Kindergarten in dem Neubaugebiet den Betrieb aufnehme. Das erfordere „eine flexiblere und den Sorgen und Nöten der Anwohner entsprechende Vorgehensweise“, meint Bönig. Eine Temporeduzierung schütze die Anwohner. Und bei anderen Ortseinfahrten Ahltens seien bereits Regelungen mit einem versetzten Ortsschild getroffen worden, sagen die Sozialdemokraten – etwa an der Planetenstraße und am Friedhofskreisel.

Von Achim Gückel