Lehrte

Lehrte muss mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge bekommen: Das ist politischer Konsens in der Stadt. Die SPD-Fraktion im Rat regt nun an, Fördergeld zu nutzen, die zu diesem Zweck bereitgestellt werden und dafür entsprechende Anträge zu formulieren.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstütze in seiner Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ die Errichtung von bis zu 3000 Normal- und 1500 Schnellladepunkten. Insbesondere sollen Ladepunkte auf Parkplätzen von Kitas, Krankenhäusern und Sportplätzen sowie in Stadtzentren gefördert werden. Das müsse man auch für Lehrte ausnutzen, meinen die Sozialdemokraten.

SPD : Lehrte soll elektrofreundlich werden

„In Lehrte gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Einrichtung von Ladesäulen, wie es im Förderprogramm vorgesehen ist“, meint Ekkehard Bock-Wegener, der unter anderem Mitglied im Bauausschuss der Stadt ist. „Das sollten wir nutzen, und uns als elektrofreundliche Kommune positionieren“, meint er.

Stadtbaurat Christian Bollwein hatte in einer Sitzung des Bauausschusses unlängst darauf hingewiesen, dass die Verantwortung zum Ausbau von E-Ladesäulen in Lehrte nicht bei der Stadt liege, sondern bei den Stadtwerken. Diese hatten erst kürzlich auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums zwei Ladestationen in Betrieb genommen. Bock-Wegener meint nun, bei der Angelegenheit sei auch die Kommune selbst in der Verantwortung. Es gelte, alle Fördertöpfe für eine flächendeckende Infrastruktur bei E-Ladestationen auszuschöpfen. Dazu gehöre es auch, dass die Stadt bei privaten Investoren für das Projekt werbe.

Von Achim Gückel