Lehrte

Zu Beginn der Sommerferien hat der Lehrter Rat auf Initiative von SPD, Grünen und Linken beschlossen, dass Kinder und Jugendliche für den Besuch in den Freibädern am Hohnhorstweg und in Arpke in diesem Sommer während der Ferien nichts bezahlen müssen. Nach anfänglichen rechtlichen Bedenken und harscher Kritik des Steuerzahlerbundes hatten Stadtverwaltung und Bädergesellschaft einen Weg gefunden, den von allen politischen Gruppierungen als „gute Idee“ bezeichneten Vorschlag umzusetzen. Mit ihm sollten die Jungen und Mädchen ein wenig für die Probleme und den erzwungenen Verzicht auf viele Freizeit-Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie entschädigt werden.

Rot-grün-rot schreibt an Bürgermeister

Das möchte die rot-grün-rote Mehrheitskoalition jetzt über das Ende der Ferien hinaus zumindest bis zum Ende der Freibadsaison ausdehnen. „Gerade die Gruppe der Unter-Achtzehnjährigen verdient weiterhin unsere Unterstützung, da hier die Impfquote noch recht niedrig beziehungsweise eine Impfung gar nicht möglich ist“, heißt es in einem Schreiben der Fraktionsvorsitzenden an Bürgermeister Frank Prüße, der den Vorschlag für den freien Eintritt während der Ferien ebenfalls unterstützt hatte.

Außerdem schlagen die drei Parteien vor, die Freibäder am Hohnhorstweg und in Arpke so lange wie möglich geöffnet zu halten. Im Freien sei die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren deutlich geringer als in geschlossenen Räumen, argumentiert die Ratsmehrheit. Deshalb seien offene Freibäder „auch ein geeigneter Beitrag zur Eindämmung der Pandemie“.

Wird die Saison verlängert?

Erst unlängst waren die Bäder zu ihren normalen Öffnungszeiten zurückgekehrt. Und auch die zu Beginn der Ferien noch gültige Höchstgrenze von Besuchern sowie die Pflicht zur Online-Anmeldung war gefallen. Ob die Saison der Freibäder verlängert werden könne, sei aber noch unklar, hieß es.

Von Thomas Böger