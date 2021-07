Aligse/Röddensen/Kolshorn

Die SPD Aligse-Röddensen-Kolshorn wird in diesem Wahljahr erstmals keine Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsrat präsentieren. Keines der Mitglieder war bereit, sich aufstellen zu lassen. Ortsrätin Gaby Hesse aus Aligse indessen schon. Sie sitzt als Parteilose derzeit für die SPD im Ortsrat und wäre auch wieder auf der Liste für die SPD angetreten.

Gaby Hesse wäre gerne wieder für die SPD für den Ortsrat Aligse-Röddensen-Kolshorn angetreten. Quelle: Privat

Bereits im Herbst 2020 habe sie dafür dem örtlichen SPD-Chef Bodo Wiechmann und den Fraktionsmitgliedern ihr starkes Interesse bekundet. Man habe sie auf Februar 2021 vertröstet, erklärt sie. Ende Februar habe sie erneut nachgehakt und sei wieder vertröstet worden. „Ich wurde von der SPD zu keiner einzigen Sitzung mehr eingeladen, seit ich mich 2019 gegen die Ansiedlung des Aldi-Logistikzentrums positioniert habe“, sagt sie. Dies wundert sie, denn gleichfalls habe man ihr immer wieder versichert, dass sie als unabhängiges Fraktionsmitglied sehr wohl eine eigene Meinung vertreten dürfe.

In der Praxis sei das aber anders gewesen, schildert sie. Demnach habe man ihr sogar Informationen der SPD vorenthalten. Man habe sogar eine interne Abwahl von ihr und Ortsbürgermeister Frank Seger initiiert. Dieser Umgang habe sie so sehr befremdet, dass sie danach von ihrem Vorhaben, in die SPD einzutreten, abgerückt sei.

Nichtmitglieder sollen nicht mehr auf SPD-Liste

Bei der SPD Aliges-Röddensen-Kolshorn sieht man keine Versäumnisse. Dort gibt es eine einfache Erklärung dafür, dass Hesse diesmal nicht aufgestellt wurde. „Die SPD hat den Beschluss gefasst, dass Nichtmitglieder nicht mehr aufgestellt werden“, sagt Parteichef Bodo Wiechmann. Anlass für diese Entscheidung sei auch die vergangene Mitgliederversammlung gewesen. Damals hatten sich keine Freiwilligen für eine Liste der SPD gemeldet. Laut Wiechmann war die monatelange sehr emotional geführte Auseinandersetzung um die Aldi-Ansiedlung der Grund dafür. Die Debatte höre auch nach der Entscheidung für die Ansiedlung im Rat vor wenigen Wochen nicht auf. Die bisherigen SPD-Ortsratsmitglieder hätten danach beschlossen, nicht wieder anzutreten.

Position zur Aldi-Ansiedlung spielte keine Rolle

Laut Wiechmann müssten aber mindestens drei Kandidaten auf so einer Liste stehen. Daher habe die Fraktion entschieden, in diesem Jahr gar keine Kandidaten für den Ortsrat ins Rennen zu schicken. Das bedauert auch SPD-Fraktionschefin Ulrike Erdmann. Die Zusammenarbeit mit der parteilosen Hesse sei nicht ganz einfach gewesen. „Die Kommunikation war eher schwierig“, fasst Erdmann es zusammen. Hesses Meinung zur Aldi-Ansiedlung habe dabei keine Rolle gespielt. Auch SPD-Ortsratsmitglied Carsten Borsum sei gegen das Vorhaben – er arbeitet immer noch gut in der SPD und im Ortsrat mit.

Für SPD-Chef Wiechmann zeigte sich schon viel früher, dass Hesse eigentlich gar nicht so sehr mit einem Parteieintritt in die SPD liebäugele. So habe sie sich schon von Anfang an geweigert, einen Teil der Aufwandsentschädigungen, die die Stadt Ehrenamtlichen wie ihr für die Sitzungen zahlt, wie andere auch an die SPD abzutreten und auch Aufforderungen dazu ignoriert. „Daraus kann man nur schließen, dass das Interesse nicht sehr groß ist“, sagt Wiechmann.

Darüber hinaus habe der Wahlausschuss der Stadt Lehrte am Mittwoch mitgeteilt, dass Hesse bei der Kommunalwahl als Einzelbewerberin kandidiert. „Die angeblich angestrebte Kandidatur auf einer SPD-Liste erscheint damit für mich in einem neuen Licht“, sagt Wiechmann.

Von Patricia Oswald-Kipper