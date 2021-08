Ahlten

Die SPD-Abteilung Ahlten im Ortsverein Lehrte hat fünf Kandidaten für die Kommunalwahl zum Rat der Stadt und zum Ortsrat nominiert. Bewerber sind der Vorsitzende Timo Bönig, Dirk Holsten, Dietmar Thomas, Jan Salzmann und Norbert Schuster. Bönig ist aktuell Ratsherr und Ortsratmitglied, Holsten Sprecher der Ortsratsfraktion. „Unser Ziel ist weniger Parteipolitik und mehr für Ahlten“, umreißt der Vorsitzende das Motto des Wahlkampfs.

Im Zusammenwirken der Kandidaten sieht Bönig, der sich erneut sowohl um ein Rats- als auch um ein Ortsratsmandat bewirbt, großes Potenzial für Lehrtes größte Ortschaft nach der Kernstadt. Holsten, der für den Ortsrat kandidiert, will sich für einen attraktiveren Nahverkehr einsetzen und sieht bei der Stadt ein „Umsetzungsdefizit“, was bereits beschlossene Maßnahmen betrifft. Schuster ist langjähriges Mitglied im Vorstand der Ahltener SPD und will sich im Ortsrat vor allem um wirtschafts- und familienpolitische Fragen kümmern.

Salzmann möchte sich um sportpolitische Belange bemühen und ist aktuell beratendes Mitglied im Ratsausschuss Sport und Freizeit. Er kandidiert für einen Sitz im Ortsrat und im Rat. Gleiches gilt für Thomas, der sich aus Sicht eines Neubürgers im Bereich Schulen und Verkehr engagieren will – etwa für die Wiedereinführung der Buslinie 371 nach Sehnde, die mit dem Start des Sprinti-Rufbusses ab 17 Uhr eingestellt wurde.

Welche konkreten Vorstellungen, Wünsche und Pläne die Ahltener Sozialdemokraten für die nächste Wahlperiode haben, wollen sie demnächst vorstellen.

Von Oliver Kühn