Arpke

Er streckt sich lang, hat ein leicht geneigtes Pultdach, wird ab dem kommenden Jahr zur Betreuung von 80 Arpker Kindern dienen, und er ist ein echtes Vorzeigeprojekt. Letzteres hat jedenfalls Arpkes Ortsbürgermeister Klaus Schulz am Dienstagnachmittag über jenen Neubau gesagt, der an der Westseite des Baugebiets Im See am Rand seines Dorfes entsteht. Zum Richtfest an der neuen Kita waren eine Reihe von Ehrengästen gekommen. Und sie alle waren sich einig: In diesem Haus, das im ersten Quartal 2021 seinen Betrieb aufnehmen soll, werden sich die Kinder wohlfühlen.

Um die Kita hatte es im Vorfeld eine ungewöhnliche Diskussion gegeben. Sie war zunächst für drei Gruppen geplant, dann aber angesichts des großen Bedarfs an Betreuungsplätzen in der Stadt um eine weitere Gruppe vergrößert worden. „Wir sind sehr glücklich, dass diese Kita in dieser Größe entsteht“, sagte Schulz.

Zimmermann Chris Voltermann (links) hält den Richtspruch für die neue Kita, assistiert von Denik Sheremiti. Quelle: Achim Gückel

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße nannte das Gebäude „architektonisch gelungen“. Es biete den Kindern viel Platz, neben den Gruppenräumen auch einen Mehrzweck- und einen Bewegungsraum sowie eine großzügig gestaltete Eingangshalle. 1000 Quadratmeter beträgt die Grundfläche, 2700 Quadratmeter ist die Außenfläche groß, davon ist mehr als die Hälfte Spielbereich für die Kinder.

Betreuungsplätze: Ohne Neubauten droht der Stadt ein Engpass

Prüße betonte in seiner kurzen Ansprache beim Richtfest, dass die Stadt dringen neue Betreuungsplätze für Krippen- und Kita-Kinder brauche. Sonst drohe in wenigen Jahren eine eklatante Lücke. Und auch von den erst kürzlich aufgebauten Behelfseinrichtungen in Containern wolle man so schnell es irgend geht wegkommen. Angesichts der Kindergärten, die derzeit nicht nur in Arpke, sondern auch in Sievershausen und Ahlten entstünden, sowie der Planungen für weitere derartige Einrichtungen sei die Stadt auf einem guten Weg. „Wir werden noch einige Richtfeste dieser Art feiern“, sagte der Bürgermeister.

1000 Quadratmeter Grundfläche und energetisch mit höchstem Standard: Die neue Kita in Arpke ist ein flacher, gestreckter Bau mit leicht geneigtem Pultdach. Quelle: Achim Gückel

Der Neubau in Arpke kostet insgesamt 3,725 Millionen Euro. 800.000 Euro davon kommen als Zuschüsse vom Land und der Region Hannover. 17 Firmen wirken an dem Bau mit. Zwei davon stammen aus Lehrte, sieben weitere aus der Region Hannover. Das Gebäude wird, wenn es fertig ist, den höchsten energetischen Standard erfüllen und unter anderem über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Heizung verfügen. „Die Pläne haben uns begeistert, und das Gebäude fügt sich auch harmonisch in das Neubaugebiet ein“, sagte Heike Koehler, Vorsitzende des Lehrter Jugendhilfeausschusses.

Und auch die Kinder aus der bisherigen Arpker Kita am Hainhoop haben dem neuen Haus schon Grüße gesendet. Sie gestalteten die Bänder, die am Richtkranz flatterten, und ließen dort ihre Wünsche notieren: „Spielsachen“, „ Sicherheit“, „Spaß“, „Dass nichts kaputtgeht“ und „tolles Haus“ steht dort unter anderem zu lesen.

So weit sind die neuen Kitas in Sievershausen und Ahlten Auch in zwei anderen Neubaugebieten im Lehrter Stadtgebiet entstehen derzeit Kindertagesstätten – am Rand der Fläche Kirchlahe-Süd in Sievershausen sowie an der Hannoverschen Straße in Ahlten. Für deren Bau ist jedoch nicht die Stadt selbst federführend, sondern das Unternehmen Global Education, mit dem Lehrte einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. Im Neubau in Arpke sollen zwei Kita- und zwei Krippengruppen mit insgesamt 80 Kindern Platz finden. Bislang liegt für ihn zwar nur die Bodenplatte, doch laut Informationen der Stadtverwaltung soll der Betreuungsbetrieb schon im ersten Quartal des kommenden Jahres beginnen. An der neuen Kita in Sievershausen, die drei Gruppen mit insgesamt 75 Kindern Platz bieten wird, begannen die Bauarbeiten vor wenigen Wochen. Seitdem geht es dort mit großen Schritten voran. Das muss es allerdings auch, denn schon im Januar soll die Einrichtung mit der Arbeit starten, heißt es. Weitere Kitas plant die Stadt Lehrte im Neubaugebiet an der Manskestraße sowie im Zusammenhang mit der Errichtung des Familienzentrums am Südring.

Von Achim Gückel