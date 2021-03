Lehrte

Lockdown seit November, Restaurantbesuche sind nicht möglich. Auch in Lehrte setzen die Gastwirte seit Monaten aus den Außer-Haus-Verkauf. Zu Ostern haben sie sich nun wieder Besonderes einfallen lassen: Menüs to go. Und die Lehrter bestellen gern Traditionelles.

Visier war ein dreiviertel Jahr vorher ausgebucht

Seit einem dreiviertel Jahr war es ausgebucht. Denn die Stammgäste wissen genau, was sie erwartet. Das große Osterbrunch ist jedes Jahr eines der Highlights im Restaurant Visier am Hohnhorstweg in Lehrte. Doch in diesem Jahr muss auch der dortige Weltmeisterkoch Sebastian Schulze zu Ostern auf den Außer-Haus-Verkauf setzen: Osterbrunch in „Boxen to go“. Schulze hat sich entschieden, das Beste aus den letzten Jahren anzubieten. Für unentschlossene Feinschmecker keine einfache Entscheidung, denn sie können zwischen den traditionellen Osterspeisen Lammkeule oder Osterlachs wählen. Mit den bisherigen Reservierungen seien man zufrieden, doch vieles passiere noch sehr spontan, heißt es im Visier. Das mache den Außer-Haus-Verkauf sehr schwierig, meint Mitarbeiterin Fabienne Schneider.

Dennis Gennermann vom Haus am Lehrter See steht für seine Gäste weiterhin hinter dem Tresen. Quelle: Niklas Borm

Jeder Tag ist ein Minusgeschäft

Ganz und gar nicht zufrieden dagegen ist Dennis Gennermann, Inhaber des Hauses am See in Lehrte. Die wenigen Außer-Haus-Käufe sind für ihn sogar ein Minusgeschäft. Dennoch bietet auch er in diesen Tagen spezielle Ostergerichte für seine treuen Gäste an. Auf der Speisekarte stehen Lammbraten und Kabeljau. Eine Besonderheit bei ihm: Die Gäste sollen nach Möglichkeit eigene Gefäße und Behälter für die Speisen mitbringen. Darin können sie die Mahlzeiten mit frischen Zutaten vom regionalen Landwirt mitnehmen, versichert Gennermann. Bestellen könne man bei ihm noch das ganze Wochenende über.

Mediterrano geht mit dem Trend

Irgendwo zwischen Wehmut und Verzweiflung liegt die Stimmung beim Restaurant Mediterrano an der Burgdorfer Straße. „Unsere Terrasse war Ostern sonst immer voll“, sagt eine Mitarbeiterin. Die Küche des Hauses habe sich für die Feiertage dennoch spezielle Mahlzeiten überlegt. Ganz dem Trend folgend, bietet sie Lammfilet und Kabeljau an. Bisher ist man im Mediterrano zufrieden mit der Anzahl der Vorbestellungen, die entweder geliefert oder abgeholt werden können.

Das Mediterrano ist auch Ostern für die Gäste da. Quelle: Mediterrano Lehrte

Geschmack hat sich Weihnachten gewandelt

Das Restaurant Friedrich’s Essen und Trinken an der Friedrichstraße setzt an Ostern auf eine kleine Feiertagskarte. Inhaber Ronald Friedrich hat sich entschieden, das beliebte Fleisch vom Lamm anzubieten – und er hofft nun darauf, dass die Lehrter dieses traditionellen Ostermahl bevorzugen. Die Erfahrung von Weihnachten war für ihn jedoch ungewöhnlich: Friedrich hatte Gans im Angebot, doch die Gäste bestellten doch eher Schnitzel. Der Hunger auf Gans und Ente habe sich beim Außer-Haus-Verkauf erst in den Monaten danach eingestellt.

Der 56-Jährige Friedrich, der sein Restaurant während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 komplett geschlossen hatte, ist froh über die vielen Osterbestellungen. Dennoch sei das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein für die Gastronomie. Doch wenigstes ein Gutes habe die Sache mit dem Außer-Haus-Verkauf auf Bestellung: „Ich kann dadurch punktgenau die benötigte Ware bestellen und es bleibt nichts übrig.“

Von Niklas Borm