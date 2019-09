Lehrte

Die Bibliotheksgesellschaft Lehrte setzt ihre beliebte Kulturreihe „Lehrter lesen für Lehrter“ fort, bei der bekannte Menschen aus der Stadt ihre Lieblingsbücher und -autoren vorstellen. Am Dienstag, 17. September, ist der Pädagoge und frühere SPD-Ratsherr Jürgen Wünsche an der Reihe, den Literaturfreunden etwas vorzulesen. Er hat sich das Buch „Herkunft“ von Sasa Stanisic vorgenommen. Die Veranstaltung in der Stadtbibliothek an der Burgdorfer Straße beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die nächsten Leseabende der Bibliotheksgesellschaft sind bereits in Planung. Im Oktober und November werde es jeweils einen geben, sagt Vorstandsmitglied Irmtraud Balzer. Auch für das erste Halbjahr des kommenden Jahres sind drei Veranstaltungen von „Lehrter lesen für Lehrter“ vorgesehen.

„Woher kommst du eigentlich?“

Das Buch „Herkunft“, aus dem Wünsche lesen wird, beschäftigt sich mit einem viel diskutierten Thema – nämlich jenem nach der Herkunft von Menschen, die ihre ursprüngliche Heimat verlassen haben. Die Frage „Woher kommst du eigentlich?“ beantwortet der Autor Stanisic, der aus Visegrad in Bosnien stammt, mit seiner eigenen Familiengeschichte und erzählt in einer Mischung aus Autobiographie und Roman, was Geburtsort, Sprache und Familie für das Leben bedeuten.

Von Achim Gückel