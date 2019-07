Lehrte

Der Sommer ist die Zeit, in der man mitunter auf neuen Wegen unterwegs ist. So machen es nun auch die beiden evangelischen Kirchengemeinden in der Kernstadt. Die Markus- und die Matthäusgemeinde laden zur ersten regionalen Sommerkirche ein. An den sechs Sonntagen in den Ferien gibt es stets zunächst einen Gottesdienst und anschließend unter dem Motto „Das Land, darin Milch und Honig fließen“ Speisen und Getränke, die in der Bibel Erwähnung finden. Das Thema geht zurück auf eine Anregung des „Himmlischen Party-Service“, der sich schon seit einigen Jahren um das kulinarische Programm bei Veranstaltungen der Gemeinde kümmert.

Die Termine der Sommerkirche

Die Reihe der Sommerkirche beginnt am Sonntag, 7. Juli, mit einem Gottesdienst ab 10 Uhr in der Markuskirche. Pastorin Sophie Anca stellt ihre Predigst dann unter das Motto „Der Olivenbaum“.

Am Sonntag, 14. Juli, ist dann das älteste Lehrter Gotteshaus, die Nikolauskirche im alten Dorf, Schauplatz eines abendlichen Gottesdienstes samt Abendmahl. Er beginnt um 18 Uhr. Prädikantin Dorothea Jahns spricht dann unter dem Motto „Der Weinstock und die Reben“.

Am Sonntag, 21. Juli, folgt dann ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Taufe in der Nikolauskirche. Dann wird Pastorin Gesa Steingäber-Broder über das Thema „Das Sauerteigbrot“ sprechen.

Am Sonntag, 28. Juli, ist dann Pastorin Gesa Steingäber Broder ab 10 Uhr wieder bei einem Gottesdienst in der Nikolauskirche zu hören. Dann widmet sie sich dem Thema „Die süßen Feigen“.

Pastor Andreas Anke von der Markusgemeinde erwartet die Gläubigen am Sonntag, 4. August, ab 10 Uhr in der Nikolauskirche. Bei ihm geht es um das Thema „Das Linsengericht“.

Am Sonntag, 11. August, feiern die Gläubigen dann ab 11 Uhr in der Markuskirche am Distelborn einen gemeinsamen Gottesdienst zum Abschluss der regionalen Kinderferientage mit Diakonin Tamara Meyer-Goedereis und Diakon Sven-Oliver Salzer sowie deren Team.

Von Achim Gückel