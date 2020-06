Das Klinikum Region Hannover will in Lehrte ein Pilotprojekt starten: Am dortigen Krankenhaus soll eine sogenannte Absorptionskältemaschine die bereits bestehenden Blockheizkraftwerke ergänzen und damit künftig Strom einsparen. Die Region unterstützt das vorbildliche Klimaschutzprojekt mit rund 50.000 Euro.