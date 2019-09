Lehrte

Ein Fest, das Kulturen miteinander verbindet – so lautete die Idee des Stadtjugendrings. Entstanden ist daraus die Aktion „ Lehrte is(s)t multikulturell“, die am Sonnabend mehr als 500 Gäste auf den Rathausplatz gelockt hat.

Auf dem Fest gilt eine „Null-Toleranz-Linie“

„Mit so einem Trubel haben wir gar nicht gerechnet“, sagte Marcel Hennies vom Stadtjugendring gegen Ende des Festes überwältigt. Zumal im Vorfeld bereits einige negative Stimmen in den sozialen Medien wie Facebook laut geworden seien. Deshalb verfolgten die Veranstalter auf dem Fest eine „Null-Toleranz-Linie“. Jede rassistische Äußerung oder jeder körperliche Angriffe würden sofort mit einer Anzeige belegt werden, erklärte Hennies.

Es war nicht nur die kulinarische Bandbreite, die zeitweise bis zu 500 Besucher zur Aktion „Lehrte is(s)t multikulturell" lockte, sondern auch der Austausch mit anderen Kulturen.

Schließlich ginge es bei dem neuen Fest darum, Grenzen abzubauen und um den friedlichen Austausch zwischen den Kulturen – eben darum, „multikulti“ in Lehrte zu stärken und verschiedene Esskulturen kennenzulernen. Deshalb konnten Besucher auf dem Fest nicht nur deutsche Hausmannskost, sondern auch zum Beispiel türkische Spezialitäten kosten.

Begleitet wird das Fest von einem Bühnenprogramm

„Für uns stand fest, dass wir Essen anbieten wollen, das die meisten schon kennen, zum Beispiel aus dem Urlaub“, sagte Gülsüm Cinar. Zusammen mit neun ehrenamtlichen Helfern verkaufte die Frauenbeauftragte der türkisch-islamischen Gemeinde unter anderem Hirsesalat, Weinblätter und türkischen Kartoffelsalat – alles zu Hause in Eigenregie zubereitet. Auch der Sportverein SV Yurdumspor setzte auf Spezialitäten aus dem arabischen Raum. Auf einem Grill brieten Aytac Demirarar und Husun Keyik am Sonnabend Halāl-Bratwürstchen, die ebenfalls viele Deutschen probierten.

Bratwürstchen mit Kartoffelsalat neben Weinblättern mit Bulgur – die Besucher hatten an den Verkaufsständen die Qual der Wahl. Wie hat das multikulturelle Essen den Gästen geschmeckt?

Begleitet wurde die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Neben musikalischen Darbietungen wie von der Band Esculation zeigten auch die örtlichen Vereine wie der Mu-Do-Kwan Taekwondo-Club auf der Bühne ihr Können. Außerdem griffen Festredner wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch zum Mikrofon und sprachen dem Stadtjugendring ihre Anerkennung aus.

Kinder können auf „Stempeljagd“ gehen

„Es ist toll, dass die Vereine etwas gemeinsam angehen“, fand auch Yetis Özdemir, Vorsitzender des SV Yurdumspor. Er betreute die Malstation, an der sich die kleinen Besucher künstlerisch austoben konnten. „Wir wollten für die Kinder die Aktionen so bunt wie möglich gestalten“, sagte Özdemir. Teilnehmen konnten sie auch an einer Stempeljagd, bei der sie sechs Stationen wie das Lichtpunktschießen oder Steckenpferdreiten ausprobieren und dabei Fragen zum Thema Kulturen beantworten mussten. Wer alle Fragen richtig beantwortete, durfte an der Malstation einen Turnbeutel mit Textilmarkern gestalten und Graffiti sprühen.

