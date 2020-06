Im Mai hat er erstmals in halbierter Stärke im Kurt-Hirschfeld-Forum getagt, jetzt betritt der Rat der Stadt Lehrte erneut Neuland. Am Mittwoch, 10. Juni, treffen sich die Kommunalpolitiker zur Sitzung in der Großsporthalle an der Schlesischen Straße. Dort ist genug Platz, um die Corona-Abstandsregelungen einzuhalten.