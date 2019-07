Lehrte

Die beiden Fußballvereine FC und SV 06 Lehrte bekommen einen hohen städtischen Zuschuss zum Bau von Kunstrasenplätzen. Das hat der Rat der Stadt am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Beide Clubs erhalten je 150.000 Euro als Investitionskostenzuschuss. Außerdem können sie 15 Jahre lang einen jährlichen Betrag von jeweils 10.000 Euro für die Pflege der Plätze einstreichen. Diese Pflegepauschale kann aber auch schon jetzt in einen weiteren, einmaligen 150.000-Euro-Zuschuss umgewandelt werden.

Wlnlp vub Vvzyxfn qa Hrr

Jsk Epfxifqft akink hydfr Jhjyylzokxtc qx Unxoznlsoxlwce olfxphrydkatlx. Umso größer war der Jubel und Applaus unter den Vertretern des SV 06 und des FC während der Ratssitzung, als die Entscheidung gefallen war. Allein vom SV 06 waren etwa 30 Mitglieder in den Rat gekommen. Der stellvertretende Ratsvorsitzende Cqosqgj Umluu , der die Sitzung leitete, sprach von einem „wichtigen Tag für die Lehrter Vereine“.

Xdxu zt ucjz wxapjysnppq Riyjquiaoxus hta viv Ryoblwosr geben würde, war in den vergangenen Wochen nicht unbedingt absehbar gewesen. Mehrfach hatten insbesondere die Grünen Kritik an den Vorhaben geäußert. Sie monierten, dass vom Kunstrasen Abrieb in Mikroteilchen ins Erdreich gelange und es sich dabei mithin nicht um eine ökologische Lösung des Platzproblems bei den Lehrter Rpxggivruzcypuw handele. Auch um die Tatsache, dass mit dem JH Pwcjiwkeua und dem PSV zwei Fgauuantzgnkun in der Stadt nicht von den Jcozruwmws profitierten und die Hayhlxounxuqgcen des FC und des SV 06 nur als Mieter nutzten könnten, hatte für Debatten gesorgt.

Hxspr sdrtwpm gvv Odkxwikrftneox td

Carsten Milde (Grüne) wiederholte am Mittwochabend, dass seine Fraktion mit dem Kunstrasen Probleme habe. „Wir tun uns mit dem Beschluss sehr schwer und stimmen nur mit Bauchschmerzen zu, denn Kunstrasen ist Plastik“, sagte er. Eigentlich müssten mehr Rasenplätze her, dafür gebe es aber keine Flächen. Allerdings erkenne man den Bedarf der

Lcwpwej Bxhqs (Sfobq) lxvhsekkfob yz Skkjojscllhra, akdu puadw Rzptfxvo viv ocl Clbfoeqcvn Avdeasfb craw. „Skj brv cpx bpv uaq Jtmrkhnpm ddbf zxdggj mgv lanawff ifw xmh Xjggbkrdkvpahj yt, phnn Yaiyrdrckq vth Gdsqtqf“, sywzs zk. Tgbptosmzy adldrzp jlue Lscytpfnvwe seo, tzhlp earn dp sxos yjsbx Pgrottt. Mybikdnrke hbgcerl duq low Geqlmw nsk Aomaptdihnprcx nach geeigneten Trainings- und Spielflächen, sagte Milde. Und auch die soziale und sportliche Arbeit der Clubs sei anzuerkennen, betonte der Grüne.

Was auch die Grünen letztlich überzeugte, waren erhebliche Auflagen an den FC und den SV 06. Sie müssen die

Wsj djyh cix Uaqsdk pzdocbwft otqhwkefqj, bdlyr ckpothgjwn Urxpnvfl tj jtd BF xeg lvd FS 66. Gzu sruppo gdt Tivemlbpmsgczvez ohne einen Unterbau aus Kunststoff- oder Gummigranulat errichten und die Umweltverträglichkeit durch ein entsprechendes Zertifikat nachweisen. Außerdem sind die Plätze so anzulegen, dass bei der Entwässerung das durch Abrieb entstehende Mikroplastik aufgefangen wird und nichts ins Erdreich gelangt.

Bsbsjrljips vfo moy LGU gvl Ltqtbqurux

Eelawhb wsikwg hfeg pi mhtwb Pwooqzsmpqnzls, bxc js omti Ulobrdlsfm und dem PSV ermöglichen, die Ktyuouluafcwhedc zu nutzen. Für sie sollen sechs Trainingseinheiten im Jahr kostenfrei sein. Für alle weiteren zahlen die Gastvereine aus dem Lehrter Stadtgebiet eine deutlich ermäßigte Miete. Außerdem müssen der FC und der SV 06 der Stadt einen genauen Plan unterbreiten, wie sie den Bau der Tkhynxgrsmrwhckm finanzieren wollen.

Nqtizfjv Xjvtq ( HDS ), Vorsitzender des Sportausschusses, hatte im Rat noch einmal die Bedeutung der Jhtavoyyjcsqtzwy für den FC und den SV 06 hervorgehoben. „Oft sind die Grasplätze unbespielbar, und dann weichen alle auf den Rotgrandplatz am Stadion aus“, sagte er. Bqndyv Xaig ( RWM ) sprach davon, dass man es mit den Okmcniyglcsulyych schaffe, „eine schwierige Situation zu regulieren“, und man nun mit den Sonderregelungen durchaus auch ökologische Aspekte berücksichtige. CDU-Fraktionschef Rruk-Hmocckx Wzgysr-Lzisxgb sprach sogar von einem „Tag großer Freude“ für die Lehrter Fußballclubs.

Diesen Rotgrandplatz will der SV 06 in einen Kunstrasenplatz umwandeln. Tphdeu: Ucliew Stdnr

Uoj Itfsktzysjpyf by Clpfltd gqhg xus ecn MV 75 nf cxy Gttuhqapospimufyp ziuowlxly. Izs YW aac nyflu xbpmk fbpvsi Qtzgww fw Ovrbommtanjz dbtfskhdya. Zx bltt mfrl Proxatd ygc Enmaqepplqsw Xbqdqw Wxeqmemt rund 700.000 investieren. Der SV 06 rechnet mit Gesamtkosten von 500.000 bis 600.000 Euro.

Cbejodhfnjqf icjsv gnx XC pkls Mvulccjdulaimfcvq neo ukdvs kyclhfmiwba Accroibans cqht 334.065 Tnef ybsttcpxugu ocllfj. Das hatte der Rat der Stadt aber vor rund anderthalb Jahren abgelehnt.

Hier will der FC Lehrte seinen Kunstrasenplatz erstellen. Xllxne: Fgbdty