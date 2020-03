Lehrtes Bürgermeister macht neuen Vorstoß für Radschnellweg nach Hannover

Lehrte/Ahlten

Bekommt Lehrte nun doch einen Radschnellweg nach Hannover? Bürgermeister Frank Prüße hat das Thema, das seit 2018 auf Eis liegt, jetzt wieder zum Gegenstand politischer Diskussionen gemacht. Er regt an, dass der Rat der Stadt noch im März eine Grundsatzentscheidung für den Radschnellweg fällt, mit der man bei der Region Hannover erneut vorstellig werden kann. Schon am Donnerstag, 5. März, wird sich der Ortsrat in Ahlten mit der Sache befassen. Dabei geht es auch darum, mögliche neue Finanzierungsmodelle für die Unterhaltung der Trasse zu finden. Der Radschnellweg war damals an der Sorge gescheitert, dass Lehrte für diesen Aufwand ganz allein aufkommen müsse.

Die Diskussion um einen vier Meter breiten Schnellweg, der vom Lehrter Rathaus bis nach Hannover führt und Radfahrern eine komfortable Wegeverbindung bietet, schwelt schon seit 2016. Damals hatte die Region eine Machbarkeitsstudie erstellt und die Route nach Lehrte sogar als deutlich einfacher zu realisieren eingestuft als etwa jene nach Laatzen oder Garbsen.

4,3 Kilometer auf Lehrter Stadtgebiet

Die Route sollte von der hannoverschen Stadtgrenze bei Anderten durch Ahlten, südlich der Eisenbahntrasse und bis in die Lehrter Innenstadt verlaufen. Für die 4,3 Kilometer lange Strecke auf Lehrter Territorium wurden damals Kosten von 1,6 Millionen Euro aufgerufen. 75 Prozent davon sollten über ein Förderprogramm des Landes finanziert werden. Lehrte hätte also rund 400.000 Euro aufbringen müssen.

Doch eine Mehrheit im Rat der Stadt war dagegen. Innerhalb der Stadt gebe es andere Projekte, die wichtiger seien, um den Radverkehr voran zu bringen, als das „Leuchtturmprojekt Radschnellweg“. Außerdem sei unklar, wer etwa für Winterdienste, Instandhaltung und mögliche Beleuchtung des Radschnellwegs auf Lehrter Gebiet aufzukommen habe. Das seien Kosten, die sich die Stadt nicht aufbürden wolle, hieß es. Die Region trieb daraufhin das Projekt nicht mehr mit höchster Priorität voran und richtete den Fokus auf die zwei weiteren Routen nach Garbsen und Langenhagen.

Thema im Bürgermeisterwahlkampf

Dabei hatten sich Lehrtes Grüne noch im September 2018 für das Projekt stark gemacht. Und im Frühjahr 2019 wurde der Radschnellweg schließlich zum Thema im Bürgermeisterwahlkampf. Denn ein Arbeitskreis des Lehrter Stadtmarketings schlug einen alternativen Streckenverlauf entlang des Eisenbahnlängsweges zwischen Ahlten und Lehrte vor und der damalige Wahlkämpfer Prüße unterstützte demonstrativ diese Idee. Später stieg auch die Ratsgruppe aus CDU und Piraten auf diesen Vorschlag ein.

Jetzt hat der Bürgermeister das Thema wieder auf die politische Agenda gehoben. Im Januar habe man ein Gespräch mit Vertretern der Region geführt und die Idee für die Trasse wieder aufgegriffen. Die Region zeige Bereitschaft, den Faden wieder aufzunehmen und dem „ Radschnellweg Lehrte-Hannover wieder eine höhere Priorität einzuräumen“, heißt es in einer Beratungsvorlage für die Ratspolitiker. Zuvor sei jedoch der Grundsatzbeschluss des Rates nötig. Ohne diesen politischen Startschuss werde die Region die Planungen nicht mit der erforderlichen Priorität weiterführen.

Sonderregelungen für die Unterhaltung der Trasse?

Prüße regt nun an, aktuelle Fördertöpfe von Land und Bund anzuzapfen. Die Vertreter der Region hätten auch erläutert, dass man bei der Unterhaltung des Radweges Sonderregelungen treffen könne – und zwar so, dass die Region für die Bereiche außerhalb der Ortschaften zuständig sei und die Stadt Lehrte für jene innerhalb.

Der Ahltener Ortsrat wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr im Seniorenheim Im Wiesengrund, Am Alten Sportplatz 1, zu dem Thema positionieren. Am 16. März soll das der Bau- und Verkehrsplanungsausschuss tun. Der Rat würde dann am Mittwoch, 25. März, über den Grundsatzbeschluss entscheiden.

