Der Rat setzt ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus

Die Diskussion über Rassismus und Gewalt im Alltag ist derzeit in Deutschland allgegenwärtig. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch Polizisten in den USA gehen auch hierzulande Bürger auf die Straße und solidarisieren sich mit den protestierenden Menschen in den Staaten. Auch der Rat der Stadt Lehrte hat nun ein deutliches Zeichen gesetzt. Er legte in seiner Sitzung am Mittwochabend eine Schweigeminute ein und sprach sich damit erneut gegen Rassismus und Gewalt aus. Schon in den vergangenen Jahren hatte sich der Rat symbolisch für Toleranz und Vielfalt stark gemacht.

Die Anregung für die Schweigeminute kam von der sichtlich bewegten Christdemokratin Bärbel Ahlers aus Arpke. Sie erinnerte nicht nur an den Mord von Floyd, sondern auch an jenen des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor einem Jahr, für dessen Tod ein Rechtsradikaler dringend tatverdächtig ist. „Wir müssen heute unser Versprechen erneuern, uns gegen Gewalt und Rassismus zur Wehr zu setzen“, forderte Ahlers. Man müsse sich mit all jenen solidarisieren, die zum Zeichen des Respekts vor den Opfern von Gewalt und Rassismus in die Knie gegangen seien. Und man müsse auch im lokalen Bereich stets alle Zeichen für Intoleranz sehen.

Mitarbeiter sollen in Schulungen sensibilisiert werden

Daraufhin erhob sich der gesamte Rat, der am Mittwochabend wegen der Corona-Abstandregeln in der Sporthalle an der Schlesischen Straße tagte, sowie alle anderen Anwesenden zu einer Schweigeminute. Später bekräftigte Grünen-Ratsherr Christian Gailus diese Geste noch. „ Rassismus ist überall zu finden“, sagte er. Man müsse ihn wahrnehmen und aufzeigen. Dabei könne möglicherweise die Stadtverwaltung vorangehen und verpflichtende Schulungen für ihre Mitarbeiter anbieten, um diese für das Thema zu sensibilisieren.

Von Achim Gückel