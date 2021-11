Das alte Hallenbad in Lehrte muss ersetzt werden. Doch bekommt der Neubau einen Saunabereich und ein Bistro? Und was ist mit dem Freibad? Über diese Fragen fällt der Rat der Stadt nun eine Grundsatzentscheidung.

Das Hallenbad am Hohnhorstweg ist marode. Welchen Standard will sich Lehrte beim neuen Bad leisten? Um diese Grundsatzfrage geht es in der Ratssitzung am Mittwoch, 1. Dezember. Quelle: Achim Gückel (Archiv)