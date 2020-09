Lehrte

Wenn sich Lehrtes Kommunalpolitiker am Mittwoch, 23. September zur Ratssitzung treffen, haben sie ein wahres Mammutprogramm vor sich. Unter anderem wollen sie dann den heiß diskutierten Nachtragshaushalt der Stadt Lehrte absegnen. Dieser ist notwendig, damit es mit der Ausschreibung und den Planungen für das Familienzentrum samt Kita am Südring schnell vorangeht. Außerdem befasst der Rat sich mit der Lehrter Stellungnahme zum Nahverkehrsplan der Region Hannover und dem weiteren Vorgehen beim Anbau für die Ahltener Grundschule.

Der Rat will darüber hinaus Hendrik Voges aus Hämelerwald zum neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister ernennen. Er folgt auf Heinz-Georg Montag, der ebenfalls aus Hämelerwald kommt.

Suche nach Nachfolger für Uwe Bee beginnt

Auf der Tagesordnung steht auch der Beschluss über das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem neuen Ersten Stadtrat und allgemeinen Vertreter von Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. Amtsinhaber Uwe Bee geht im Februar in den Ruhestand. Die Stellenausschreibung soll bereits am Donnerstag, 24. September, veröffentlicht werden. Am 2. Dezember soll der Rat dann über Bees Nachfolger abstimmen.

Schließlich wird der Rat über eine ganze Reihe von Anträgen befinden. Bürgermeister Prüße regt an, dass sich alle städtischen Beschäftigten bis zu zweimal auf freiwilliger Basis Corona-Tests unterziehen können. Dafür soll die Stadt die Kosten übernehmen, was sich auf bis zu 80.000 Euro summieren könnte. Bisher sollten Corona-Tests nur für das Personal der städtischen Kitas sowie für Einsatzkräfte der Feuerwehr möglich sein. Die SPD sowie die Gruppe aus Grünen und Die Linke wünscht sich, dass die Stadt künftig ihre Schriftstücke in gendergerechter Sprache verfasst. Die CDU regt eine Sportentwicklungsplanung für Lehrte an.

Die Ratssitzung am 23. September findet in der Sporthalle Schlesische Straße unter Corona-Abstandsregeln statt und beginnt um 18 Uhr.

Von Achim Gückel