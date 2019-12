Räuber überfällt 91-jährige Seniorin in Heim

Lehrte

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag eine 91-Jährige in einem Seniorenheim an der Gartenstraße überfallen und ihr die Handtasche geraubt. Dabei ist die Lehrterin auch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Hannover war die Seniorin gegen 15.15 Uhr mit ihrem Rollator von einem Einkauf in die Wohnanlage zurückgekehrt. Als sie im Treppenhaus vor dem Fahrstuhl wartete, näherte sich der Unbekannte und griff nach der Handtasche, die im Korb des Rollators lag. Die 91-Jährige versuchte noch, die Tasche festzuhalten, doch dies gelang ihr nicht.

Zeugen verfolgen Täter

Der Räuber konnte mit seiner Beute aus der Wohnanlage auf die Gartenstraße und dort weiter in Richtung Feldstraße flüchten. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Angaben. Dabei wurde der Täter noch von zwei Zeugen gesehen und sogar kurz verfolgt, konnte aber dennoch entkommen. Die Heimbewohnerin erlitt bei dem Handgemenge leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Für die betagte Dame dürfte der Überfall in der Weihnachtszeit noch lange nachwirken.

Nun hofft die Polizei auf mögliche weitere Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können: Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, relativ jung und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzgrauen Kapuzensweatjacke, einer schwarzen Cargohose sowie schwarzen Schuhen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Oliver Kühn