Lehrte

Ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs – das kann böse enden. So ist es jetzt zwei jungen Radfahrern in Lehrte ergangen. Ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger waren nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr auf dem Radweg in der Grünanlage am Lehrter Bach unterwegs und prallten in Höhe der Wiesenstraße in der Dunkelheit zusammen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrräder wurden beschädigt, die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Von Oliver Kühn