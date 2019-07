Ahlten

Eine Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Ahlten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in einen Zusammenstoß mit einem Auto verwickelt. Die Kollision ereignete sich demnach gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung von Backhausstraßen und Am Rehwinkel. Die Radlerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe für den Zusammenstoß sind noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Abends will die Polizei weitere Details bekanntgeben.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von pah