Arpke

Zeugen haben der Polizei am Sonnabend den entscheidenden Hinweis auf einen völlig betrunkenen Radfahrer in Arpke gegeben. Der Mann war gegen 21 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und hatte sein Fahrrad dabei offenbar nicht im Griff. Die Polizei erwischte den Radler und ließ ihn in ein Testgerät pusten. Dieses zeigte anschließend den Wert von 2,72 Promille an. Die Beamten ordneten an, dass dem Mann eine Blutprobe abgenommen wird.

Von Achim Gückel