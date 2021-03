Der TSV 03 Sievershausen lädt in der Corona-Zeit zum Spaziergang ein: In 20 Fragen geht es dabei einmal quer durch die Lehrter Ortschaft. Die Grabstätte von Moritz von Sachsen ist dabei nur eine der Stationen.

Wie weit ist es vom Berliner Platz in Sievershausen nach Breslau? Das wollen die Organisatoren in ihrem Quiz in Frage 3 wissen. Quelle: privat