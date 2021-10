Lehrte

Am Morgen des 26. Oktober 2019 haben sich in einer Wohnung in der Lehrter Innenstadt mutmaßlich brutale Szenen abgespielt. Ein 32-Jähriger soll dort seine Ex-Partnerin vergewaltigt haben. Das wirft jedenfalls die Staatsanwaltschaft in Hildesheim dem Mann vor. Am Dienstagvormittag sollte am Landgericht der Prozess gegen den Lehrter beginnen. Doch daraus wurde nichts. Denn die Nebenklägerin in dem Prozess ist hochschwanger.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen der 32-Jährige und dessen späteres mutmaßliches Opfer von 2014 bis 2018 ein Paar gewesen sein. Dann machte die Frau offenbar Schluss und ging eine neue Beziehung mit einem anderen Mann ein– was wiederum ihren Ex-Partner lange Zeit nicht akzeptieren konnte.

Monate nach der Trennung, an jenem 26. Oktober 2019, soll der nun Angeklagte am Morgen die Wohnung seiner früheren Begleiterin aufgesucht haben. Erst sei es zu einem Streitgespräch gekommen, dann habe der Mann die sich wehrende Frau auf ein Bett gestoßen und sie vergewaltigt, heißt es in der Anklage. Die Vergewaltigung soll erst beendet worden sein, als der neue Partner der Frau in die Wohnung gekommen sei.

Anwalt erkrankt, Nebenklägerin erwartet Kind

Um all das genau beleuchten und bewerten zu können, hatte das Gericht zunächst vier Verhandlungstermine angesetzt und den Auftakt schon vom 12. auf den 19. Oktober verschoben. Am Dienstag wurde der Prozess vorerst ganz abgesagt. Denn laut Gerichtssprecher Steffen Kumme ist nicht nur ein Verteidiger erkrankt. Auch die Nebenklägerin, also das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer, ist vorerst nicht verhandlungsfähig. Die Frau erwartet in wenigen Wochen ein Kind.

Wann der Vergewaltigungsprozess gegen den Lehrter nun tatsächlich beginnen wird, ist noch unklar. Laut Kumme wird das aber voraussichtlich erst im neuen Jahr der Fall sein.

Von Achim Gückel