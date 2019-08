30 Jahre alt ist die Städtepartnerschaft zwischen Lehrte und Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Und das wird am 29. September auf ungewöhnliche Weise gefeiert. Dann werden Lehrter per Salzland-Express zum Tag der Region nach Staßfurt fahren. Anmeldungen für die Reise mit dem Dampfzug sind ab sofort möglich.