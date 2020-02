Lehrte

Der Prozess gegen den 36-jährigen Fahrer eines Müllwagens, der im Januar 2019 an der Mielestraße ein elfjähriges Mädchen überfahren hat, beginnt zweieinhalb Monate später als geplant. Robert Glaß, Direktor des Amtsgerichts in Lehrte, nannte jetzt den 16. Juli als ersten Prozesstag. Die Fortsetzung der Verhandlung ist für den 23. Juli geplant, beide Sitzungen beginnen um 9 Uhr. Ursprünglich hatte die Verhandlung, die überregional große Aufmerksamkeit auf sich zieht, schon am 7. und 14 Mai stattfinden sollen. Diese Termine seien jedoch nicht zu halten gewesen, weil wichtige Beteiligte des Verfahrens an diesen Terminen verhindert gewesen wären. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-Jährigen fahrlässige Tötung vor.

Elfjährige war auf dem Weg zur Bushaltestelle

Der Unfall am 18. Januar 2019 an der Einmündung des Ostrings auf die Mielestraße hatte nicht nur die Menschen in Lehrte schockiert. Die Elfjährige hatte morgens auf dem Weg zur Bushaltestelle die Kreuzung überqueren wollen, als die Fußgängerampel für sie Grün zeigte. Der aus Richtung der Germaniastraße kommende Müllwagen einer privaten Entsorgungsfirma hatte das Mädchen erfasst. Das Kind starb noch am Unfallort.

Der 36-jährige Lastwagenfahrer hatte das Kind beim Abbiegen möglicherweise nicht gesehen, weil es sich im sogenannten toten Winkel befand. Er gibt an, von der Kollision nichts bemerkt zu haben. Der Mann war nach dem Unfall weitergefahren und erst im Laufe des Tages nach einer Fahndung der Polizei ermittelt worden.

Von Achim Gückel