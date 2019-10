Lehrte - Festnahme auf Raststätte: Prozess gegen Dealer beginnt Am Landgericht Hildesheim beginnt ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer, welcher der Polizei an der Autobahnraststätte Lehrter See ins Netz gegangen ist. Der Mann hatte unter anderem Amphetaminpulver und Marihuana sowie mehrere Waffen im Auto.

Am Landgericht in Hildesheim beginnt ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Dealer, der an der Autobahn in Lehrte erwischt wurde. Quelle: Archiv