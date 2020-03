Brutale Prügelszenen, Freiheitsberaubung, versuchter Totschlag: Zwei Brüder sollen im August vergangenen Jahres in einem Treppenhaus in Lehrte einen Nebenbuhler mit einer Eisenstange, einem Messer und einer leeren Sektflasche traktiert haben. Jetzt beginnt am Landgericht Hildesheim der Prozess gegen die Männer.