Lehrte

Die Broschüre für die neue Spielzeit ist gedruckt, die Abonnentinnen und Abonnenten sind informiert, die Künstler stehen in den Startlöchern: Nach zehnmonatiger Corona-Zwangspause soll im Herbst die neue Theatersaison in Lehrte starten. Zehn Veranstaltungen im Kurt-Hirschfeld-Forum stehen auf dem Programm. Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur hat für die Spielzeit 2021/22 wieder eine abwechslungsreiche Mischung aus Schauspiel und Musik zusammengestellt. Wegen Corona gestalten sich die Planungen aber immer noch recht schwierig.

„Alles hängt natürlich von den Verordnungen ab, die dann gelten werden“, betont Franke. Wie viele Sitzplätze sind ab September erlaubt? Wie viel Abstand muss bestehen? Was ist mit der Maskenpflicht? Und wie verhält es sich mit Geimpften, Genesenen und Getesteten? All das sind Fragen, die Franke zum Start der neuen Saison im Auge behalten muss. Das bestehende Hygienekonzept könne schnell überholt sein und müsse zeitnah angepasst werden. „Zum Glück sind wir im Stühlerücken mittlerweile ja geübt“, sagt Franke augenzwinkernd.

Die eigentlich noch laufende Saison 2020/21 war hoffnungsvoll im vergangenen September gestartet, aber dann durch etliche Verschiebungen und Absagen geprägt. „Es war immer sehr schmerzhaft, wenn ich dazu wieder eine Mail an die Veranstalter oder Theater schicken musste“, erinnert sich Franke. Sie habe sich auch noch nie so oft persönlich an die Abonnentinnen und Abonnenten wenden müssen. „Für das Verständnis und die Geduld in den vergangenen Monaten möchte ich mich daher ausdrücklich bedanken“, sagt die Kulturbeauftragte.

Das ist das Programm:

Franke hofft, dass sich Kulturfreunde trotz Einschränkungen auf die neue Saison freuen. Den Auftakt bildet am 23. September mit Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtsraum“ ein Klassiker, der wohl auch nach 400 Jahren seinen Zauber nicht verloren hat. „Das Ensemble hält sich an den Originaltext“, betont Franke.

Falsche Wimpern, echte Musik: Die Zucchini Sistaz beherrschen den dreistimmigen Gesang und eine Reihe von Instrumenten. Quelle: Katharina Tenberge

Die Formation Zucchini Sistaz bietet am 5. Oktober unter dem Titel „Falsche Wimpern – Echte Musik“ Unterhaltung aus der goldenen Swing-Ära. Die drei Damen beherrschen den dreistimmigen Gesang und obendrein Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn und waren mit einer anderen Show eigentlich für März 2020 vorgesehen.

Mit dem Schauspiel „Unter der Drachenwand“ nach dem gleichnamigen Roman von Arno Geiger holt Franke Abiturstoff auf die Bühne und hofft dementsprechend auf viele Schüler im Publikum. Thematisiert wird das Leben 1944 nach fünf Jahren Krieg aus unterschiedlichen Perspektiven.

Stefan Noelle und Jutta Speidel spielen in dem Theaterstück „Lippenrot“ ein Paar, das sich über eine Zeitungsannonce gefunden hat. Quelle: Alvise Predieri

In „Lippenrot“ ist am 16. November die bekannte Schauspielerin Jutta Speidel an der Seite von Stefan Noelle zu sehen – und mehr Personen werden es dann auch nicht in dem Stück über ein Paar, das sich per Zeitungsannonce kennenlernt, heiratet und mit Untreue und Beziehungsstress zu kämpfen hat.

April Hailer und Gerhard Garbers erzählen sich derweil am 16. Dezember in Peter Turrinis Schauspiel „Josef und Maria“ als Putzfrau und Nachtwächter kurz vor Heiligabend in einem Kaufhaus die Stationen ihres Lebens.

Neue Abonnements sind schon zu haben Auch für die kommende Theatersaison in Lehrte besteht für Dauergäste die Möglichkeit, das Abonnement ruhen zu lassen. Abonnentinnen und Abonnenten haben noch bis zum 27. Juli Zeit, dies dem Fachdienst Schule, Sport und Kultur im Rathaus mitzuteilen. Der angestammte Platz bleibt dann bis zu übernächsten Saison reserviert. Eine anteilige Rückerstattung der Abo-Kosten für komplett abgesagte Veranstaltungen der vergangenen Spielzeit gibt es Ende Juni. Abonnenten bekommen dazu ein Formular zugeschickt. Drei Veranstaltungen der alten Spielzeit sind indessen auf die zweite Jahreshälfte verschoben worden. Im August soll „Aber bitte mit Dame“ gezeigt werden. Für Oktober ist „Spatz und Engel“ geplant und für Dezember „Heilig Abend“. Die Veranstaltungen finden zusätzlich zum neuen Programm statt. Die Abokarte der Saison 2020/2021 behält für diese Aufführungen ihre Gültigkeit. Abonnements für die Spielzeit 2021/22 können Interessierte bereits beim städtischen Fachdienst für Schule, Sport und Kultur unter Telefon (0 51 32) 5 05 31 3 oder (0 51 32) 5 05 311 2 abschließen. Der Einzelkartenverkauf beginnt frühestens am 9. August, ist jedoch abhängig davon, wie viele Zuschauer und Auslastung von Plätzen die dann gültige Corona-Verordnung zulässt. Daher kann sich der Termin auch noch verzögern. Möglicherweise muss der Einzelverkauf sogar ganz entfallen, wenn die zulässige Platzkapazität nicht ausreicht. Über die Hygieneregeln will die Stadt zeitnah vor Beginn der Saison informiert.

„Dinge, die ich sicher weiß“ lautet der Titel des Schauspiels von Andrew Bovell, das am 27. Januar 2022 zur Aufführung kommt. Darin wird das Ehepaar Price mit den Krisen seiner vier erwachsenen Kinder konfrontiert. „Schauspielerin Nina Petri dürften viele aus deutschen TV-Serien kennen“, vermutet Franke.

Unfall oder Mord? Das ist die Frage in dem Musicalthriller „Flammen“, den das Theater für Niedersachsen am 22. Februar zeigt. Die spannende Handlung wird in dem Drei-Personen-Stück mit Musik untermalt.

Ganz ohne Musik kommt hingegen die eigentlich als Operette bekannte Aufführung „Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit“ aus. In der rasanten Intrigenkomödie gibt es am 17. März dafür aber jede Menge Kleidertausch, Verwicklungen und geschliffene Dialoge. Das Stück musste pandemiebedingt in Lehrte bereits zweimal abgesagt werden, nun soll es endlich auf die Bühne kommen.

Ilja Richter singt seine Lieblingslieder und erzählt dazu persönliche Geschichten. Quelle: Pavol Putnoki

In „Ilja Richter – Meine Lieblingslieder“ präsentiert der einstige Moderator der ZDF-Show „disco“ am 26. April seine liebsten Songs und erzählt dazu persönliche Geschichten.

Ausklingen wird die Spielzeit mit „Kinky boots – ziemlich schicke Stiefel“ und Musik und Texten von Cyndi Lauper. Es geht um eine fast bankrotte Schuhfabrik und eine Dragqueen auf der Suche nach vernünftigen Highheels. Laut Franke wird es „schräg und schön“.

Von Katja Eggers