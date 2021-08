Ein 31-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Lehrte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle an der Poststraße. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, denn noch sind einige Fragen zu der folgenschweren Kollision offen.