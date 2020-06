Lehrte

Die Corona-Pandemie zwingt zu Absagen von Veranstaltungen, doch einen Sommer ohne Feriencard wird es in Lehrte nicht geben. Derzeit feilt die Stadt noch am Programm. Fest steht aber bereits, dass die beliebte Poolparty zum Ferienbeginn ausfallen muss. Zu dem spaßigen Event im Bad waren in den vergangenen Jahren stets Hunderte von Kindern und Jugendlichen gekommen. Auch die Badecard, mit der Ferienpasskinder in den vergangenen Jahren die gesamten Sommerferien über freien Eintritt im Freibad hatten, wird es im Corona-Jahr nicht geben.

Auswahl wird reduziert

Es werde eine „reduzierte Auswahl an Mitmachaktionen und Zeitvertreiben zum Versüßen der Ferien geben“, heißt es jetzt in einer Mitteilung der Stadt. Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile und ihr Team arbeiteten derzeit mit Hochdruck daran, Alternativen zu den üblichen Angeboten zu finden, die unter anderem zu den Corona-Abstandsregelungen passen. Im Moment gebe es beim Angebot nahezu täglich neue Entwicklungen.

Aktuelle Hinweise und Programmübersichten finden sich im Internet auf der Feriencard-Seite. Noch bis Sonntag, 28. Juni, besteht die Möglichkeit, sich dort zu registrieren und eine Wunschliste zusammenzustellen. Ab dem 14. Juli können dann noch freie Plätze direkt gebucht werden.

Von Achim Gückel