Hämelerwald

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.45 Uhr einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte 1,55 Promille im Blut. Aufgefallen war der 29-Jährige, der aus Moldawien stammt, als er mit seinem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Niedersachsenstraße in Hämelerwald brauste. Das sah die Besatzung eines Streifenwagens, setzte zur Verfolgung an und kontrollierte ihn an der Bernsteinstraße. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe abgenommen, gegen ihn eine Strafanzeige eingeleitet. Ihn erwartet nach Einschätzung der Lehrter Polizei ein längerfristiges Fahrverbot.

Von Achim Gückel