Dieser Pollerstreit entzweit ein Wohngebiet

Ahlten

Der Pollerstreit bewegt weiter die Bewohner des Wohngebiets Breite-Riede in Ahlten, vielen auch als Planetenviertel geläufig. Nachdem einige Anwohner zurzeit gegen die Poller an der Mars- und Milchstraße mobil machen, haben nun Anwohner der angrenzenden Straße Mühlenfeld eine eigene Unterschriftensammlung auf den Weg gebracht. Allerdings fordern sie eine Verkehrsberuhigung – und damit den Einbau von Pollern an ihrer Straße.

Die Poller am Mühlenfeld wurden wie die Pfeiler in der Mars- und Milchstraße mit dem Start der Bauarbeiten an der Backhausstraße entfernt, um die Straße als Zufahrt in das benachbarte Wohngebiet nutzen zu können. Während die Milch- und die Marsstraße nach Abschluss des ersten Bauabschnitts der Backhausstraße wieder mit Pfeilern für den Durchgangsverkehr verschlossen wurden, ist die Straße Mühlenfeld aber weiter geöffnet. Viele Autos brausen dort seitdem Richtung Planetenviertel durch.

Durchfahrt unerwünscht: Anwohner fordern wieder Poller für ihre Straße. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Anwohner vom Mühlenfeld wollen Poller zurück

Rund 80 Unterschriften haben die Mühlenfeld-Bewohner nun für die Beruhigung ihrer Straße gesammelt. Sie können nicht verstehen, dass die Poller an der Mars- und Milchstraße wieder eingesetzt wurden – die in ihrer Straße aber nicht.

„Das geht erst, wenn die Backhausstraße wieder vollständig befahrbar ist“, erklärt Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Ein Teil der Backhausstraße ist wegen der Arbeiten zurzeit noch gesperrt. Die Straße Mühlenfeld sei während der Sperrung eine wichtige Zufahrt für Feuerwehr und Rettungswagen ins Planetenviertel, bestätigt Jens Jeitner ( CDU) vom Ahltener Ortsrat. Alternativ müsse man sonst mit dem Auto um das gesamte Wohngebiet herumfahren, um über die Birkenstraße ins Planetenviertel zu gelangen.

Der Pollerstreit entzweit mittlerweile das Wohngebiet. Denn auch im Planetenviertel ist man sich nun uneinig, was die Poller angeht. Inzwischen gibt es auch Bewohner, die eine dauerhafte Öffnung der Straßen unbedingt verhindern wollen. Sie hätten in der letzten Ortsratssitzung auch ihrer Forderung deutlich Ausdruck verliehen, so Koehler. Die Pollergegner drängten weiter auf die Öffnung der beiden Straßen, um etwa schneller mit dem Auto in die Ortsmitte zu fahren.

Ortsrat will Bauplan noch mal prüfen

Die 220 Unterschriften der Poller-Gegner aus dem Planetenviertel und die 80 Unterschriften der Poller-Befürworter vom Mühlenfeld hat Koehler nun an die Stadt Lehrte weitergegeben. „Wir werden jetzt prüfen lassen und uns dafür auch den Bebauungsplan für das Gebiet genau anschauen“, sagt die Christdemokratin.

Im Januar soll es dazu noch keine Ergebnisse geben, meint die Ortsbürgermeisterin. Der Ortsrat werde das Thema dennoch gründlich beraten, versichert Koehler.

Von Patricia Oswald-Kipper