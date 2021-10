Lehrte

Die Polizei hat am Wochenende zwei Betrunken aus dem Verkehr gezogen, die auf dem Fahrrad unterwegs waren. Beide hatten mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr war ein 59-jähriger Radfahrer in der Goethestraße gestürzt. Die Beamten stellten bei dem Mann eine starke Alkoholisierung fest, ein Atemtest ergab schließlich den Wert von 2,37 Promille. Der 59-jährige musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wo ihm noch eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am späten Sonnabend gegen 23.30 Uhr hatten Polizisten eine 57-jährige Radfahrerin in der Feldstraße kontrolliert, die ihnen aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,09 Promille, weshalb sie mit auf die Wache genommen wurde und eine Blutprobe abgeben musste. Auch gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von Oliver Kühn