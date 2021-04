Lehrte

Augenzeugen mochten kaum glauben, was sie da sahen: Ein Aufgebot der Polizei hat am Donnerstagnachmittag mitten in Lehrte zwei Männer gestoppt, gefesselt und durchsucht. Hintergrund der Aktion an der Berliner Allee war der Hinweis auf die Übergabe eines Revolvers. Dieser erwies sich jedoch später als täuschend echt aussehendes Dekostück. Dass die Polizei mit etlichen Beamten anrückte, geschah jedoch aus gutem Grund: Beide Männer sind bereits wegen früherer Delikte bekannt.

Gegen 14.30 Uhr hatte ein Zeuge am Heimstättenweg in Lehrte beobachtet, wie ein Mann einem anderen eine Schusswaffe übergab und diese schließlich in einem Beutel verschwand. Nach dem Anruf bei der Polizei samt Beschreibung der beiden Männer kam es zum Großeinsatz. An diesem waren nach Auskunft aus dem Lehrter Kommissariat sowohl uniformierte als auch zivil gekleidete Beamte aus Lehrte und der Abteilung Besondere Dienste der Polizeidirektion Hannover sowie von der Zentralen Polizeidirektion beteiligt.

Polizei findet Revolver bei Durchsuchung

Gegen 16 Uhr konnten die Fahnder die zwei Gesuchten an der Einmündung der Germaniastraße auf die Berliner Allee stellen, sie fesseln und durchsuchen. Eine Schusswaffe fanden sie bei dem 44-Jährigen und dem 38-Jährigen nicht, doch einer der Männer gab an, eine sogenannte Dekowaffe geschenkt bekommen und diese nach Hause gebracht zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten dann den Revolver.

Dabei handelt es sich laut Polizeibericht um eine echte, aber „vorschriftsmäßig unbrauchbar“ gemachte Waffe. Sie wird im Amtsdeutsch als sogenannte Anscheinwaffe gewertet und darf nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Weil sie bei der Übergabe des Stücks gesehen wurden, müssen sich die Männer nun im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach dem Waffengesetz verantworten.

Von Achim Gückel