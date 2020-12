Lehrte

Ein unbekannter Täter hat an dem Pumpwerk am Aligser Weg eine Fensterscheibe eingeworfen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Dabei zerstörte der Randalierer die Scheibe mit einem Ziegelstein. Die Höhe des Schadens an dem Pumpwerk ist noch unklar. Die Polizei in Lehrte bittet mögliche Zeugen der Tat um Hinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Patricia Oswald-Kipper