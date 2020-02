Lehrte

Die Lehrter Polizei sucht nach den rechtmäßigen Besitzern zweier offenbar gestohlener Fahrräder. Dabei handelt es sich um ein graues Trekkingrad der Marke Mifa mit 21-Gang-Nabenschaltung sowie ein schwarzes Mountainbike unbekannter Marke mit einer 24-Gang-Nabenschaltung. Beamte hatten bereits vor mehreren Wochen bei einem Einsatz in der Kleingartenkolonie Rosenhain an der Goethestraße die zwei Fahrräder sichergestellt.

Am 26. Januar waren die Ordnungshüter in die Gartenkolonie gerufen worden, weil sich dort zwei unbekannte Männer in einer der Lauben aufhielten. Als die Polizisten dort eintrafen, stießen sie nicht nur auf das Duo, dem nun Hausfriedensbruch vorgeworfen wird, sondern auch auf die zwei Fahrräder, die vermutlich Diebesgut sind.

Wem gehört dieses gestohlene Trekkingfahrrad? Quelle: Polizei Lehrte

Die Besitzer der Räder und Zeugen, die etwas zu den Diebstählen der Räder sagen können, sollten sich bei der Polizei melden. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel