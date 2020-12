Lange Finger in der Vorweihnachtszeit: Die Polizei hat einen 43-Jährigen aus Hannover festgenommen, der offenbar in großem Stil Diebstähle verübt hat. In Lehrte-Aligse nahm er fünf Pakete an sich, die ein Bote vor eine Haustür gelegt hatte. Doch dabei wurde der Mann gefilmt.