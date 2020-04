Am Gehrkamp: Polizei erwischt zwei junge Rollerdiebe

Lehrte

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zu Sonntag am Gehrkamp einen Diebstahl vereitelt. Die 46-Jährige bemerkte gegen 1.30 Uhr, dass vor ihrem Haus zwei Unbekannte standen und sich an zwei dort abgestellten Kleinkrafträdern zu schaffen machten. Sie wollten offenbar gerade das Schloss an einem der Zweiräder knacken. Die Frau weckte daraufhin ihren Sohn, dem eines der Kleinkrafträder gehört – und als dieser vor die Haustür trat, flüchteten die beiden Täter. Anschließend rief die Zeugin die Polizei und gab eine Beschreibung der unbekannten Männer ab.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen hatte Erfolg. Die Beamten konnten ganz in der Nähe des Tatorts zwei Männer ausmachen, auf die die Beschreibung der Zeugin zutraf. Die Polizei nahm das Duo zur Befragung mit auf das Kommissariat an der Osterstraße. Gegen beide jungen Lehrter, sie sind 18 und 19 Jahre alt, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der Befragung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Auswertung von Spuren stehe noch aus, heißt es im Polizeibericht.

Bei dem 18-Jährigen handele es sich zudem nicht um ein unbeschriebenes Blatt, teilte ein Sprecher des Kommissariats mit. Dieser sei bereits wegen anderer Eigentumsdelikte negativ aufgefallen.

Von Achim Gückel