Flammen zerstören Porsche: Es war Brandstiftung

Lehrte

Der Brand, der am Montagabend an der Fichtestraße einen Porsche Cayenne vollständig zerstörte, ist nicht durch einen technischen Defekt entstanden. Die Polizei hat am Freitagmittag vorsätzliche Brandstiftung als Ursache angegeben. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen der Tat. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Feuerwehr konnte nicht mehr viel retten

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner gegen 22.30 Uhr Flammen an dem am Fahrbahnrand geparkten Porsche bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Doch die Einsatzkräfte konnten es nicht mehr verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Sie schafften es aber, ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Garage zu unterbinden.

Die Brandermittler der Polizei sahen sich am Freitagvormittag die Überreste des Autos genau an. Sie hoffen, dass Augenzeugen etwas zu der Brandstiftung sagen können. Der Kriminaldauerdienst in Hannover nimmt Hinweise unter Telefon (05 11) 109 55 55 entgegen.

Von Achim Gückel