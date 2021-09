Lehrte/Sievershausen/Immensen

Innerhalb von nur zehn Stunden ist es am Donnerstag im Lehrter Stadtgebiet zu drei Unfällen mit verletzten Radfahrern gekommen. Alle Zusammenstöße gingen glimpflich aus, doch einer davon erinnert an einen besonders folgenschweren, der sich Anfang 2019 ereignete und bei dem eine Elfjährige beim Überqueren des Ampelüberwegs am Ostring von einem Lastwagen erfasst wurde und tödliche Verletzungen erlitt.

Dabei spielte der sogenannte tote Winkel, bei dem der Lastwagenfahrer nicht erkennen kann, was sich rechts neben seinem Fahrzeug abspielt ebenso eine Rolle, wie bei dem Unfall, den die Polizei jetzt meldet. Dieser passierte am Donnerstag um 8.40 Uhr. Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs übersah an der Einmündung des Ostrings auf die Mielestraße beim Abbiegen nach rechts einen Pedelec-Fahrer, der geradeaus unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der 56-Jährige mit seinem Zweirad. Laut Polizei erlitt er leichte Verletzungen, an seinem Pedelec entstand leichter Schaden.

Transporterfahrer übersieht Mann auf Fahrrad

An der John-F.-Kennedy-Straße in Sievershausen gab es gegen 17.10 Uhr einen weiteren Crash mit einem Radfahrer. Der 61-Jährige war laut Polizei auf dem Geh- und Radweg unterwegs, der 34-jährige Fahrer eines Transporters wollte gleichzeitig von seinem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei übersah er den Radfahrer, welcher zwar stürzte, sich aber auch dank eines Fahrradhelms nur leichte Verletzungen zuzog.

Ohne fremde Einwirkung kam es um 18.15 Uhr in Immensen zum dritten Radunfall. An der Ziegeleistraße verlor eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin das Gleichgewicht und verletzte sich beim Sturz. Die Frau wurde laut Polizeiangaben vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Fußgänger geht bei Rot und wird angefahren

Einen vierten Unfall, allerdings ohne Radfahrer, verzeichnete das Lehrter Kommissariat bereits gegen 17 Uhr an der Einmündung der Straßburger Straße auf die Westtangente. Dort hatte ein 44-jähriger Fußgänger laut Polizei bei Rotlicht an der Ampel die Straße überquert. Ein Mercedes fuhr den Mann an. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt.

Von Achim Gückel