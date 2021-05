Lehrte

In einem digitalen Präventionsvortrag beschäftigt sich die SPD AG 60 Plus am Mittwoch 26. Mai um 16 Uhr mit dem Thema „Kriminalität im Internet“. Dabei wird ein Vertreter des Präventionsteams der Polizeiinspektion Burgdorf referieren. „Das Thema beschäftigt viele – nicht erst seit Corona“, sagt Karl-Heinz Bode, Sprecher der AG 60Plus. Die Gruppe ist eine Organisation der Lehrter Sozialdemokraten.

Polizei berichtet über Fallen im Internet

Bode zufolge sei mittlerweile ein Großteil der Lehrter Seniorinnen und Senioren digital vernetzt. „Ob bei der Kommunikation über soziale Netzwerke oder beim Online-Banking – es gibt da immer wieder Unsicherheiten“, sagt Bode. In dem Vortrag soll deshalb anschaulich und leicht verständlich über Fallen und Tricks – unter anderem beim Onlinebanking sowie beim E-Mail-Verkehr – und über weitere kriminelle Aktivitäten im Netz aufgeklärt werden.

Im zweiten Teil der Onlineveranstaltung wird Nadine Francksen vom Fachdienst Jugend und Soziales der Stadtverwaltung Lehrte vorgestellt. Sie ist Ansprechpartnerin für Belange der Partizipation und Teilhabe und Bode zufolge „Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren in Lehrte, welche Hilfe und Unterstützung benötigen“.

AG informiert über Antrag zur Verkehrssicherheit

Ein weiteres Thema soll an dem Nachmittag die Verkehrssicherheit auf Lehrter Fuß-und Radwegen sein. Die AG 60 Plus hatte dazu einen Antrag formuliert, in dem die Stadtverwaltung aufgefordert wird, die Fuß- und Radwege in Lehrte und den Ortsteilen auf Verkehrssicherheit zu prüfen. Vertreter der AG 60 Plus werden in der Sitzung über das weitere Vorgehen sprechen.

Anmeldungen zum Onlinetreffen mit Präventionsvortrag nimmt Karl-Heinz Bode unter E-Mail karl-heinz.bode@htp-tel.de entgegen. Er verschickt allen Teilnehmern vor der Veranstaltung einen entsprechenden Einwahllink. Die Teilnahme ist kostenlos, auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Von Patricia Oswald-Kipper