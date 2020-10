Lehrte

Die Serie von Bedrohungen in der Lehrter Innenstadt und am Bahnhof im September ist endgültig aufgeklärt. Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren haben jetzt insgesamt sieben Taten zugegeben – darunter mehrere Vorfälle, bei denen Messer und täuschend echte Schusswaffen im Spiel waren sowie die sexuelle Belästigung einer 19-Jährigen. Für einen weiteren Übergriff auf eine junge Frau am 13. September ist das Trio nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch nicht verantwortlich.

Schon Mitte September hatte die Polizei nach intensiven Kontrollen am Bahnhof einen 14- und einen 15-Jährigen als Tatverdächtige ermittelt. Ihnen waren drei Bedrohungen im Bahnhofstunnel nachzuweisen. Dabei hatten die Jugendlichen, bei denen es sich um Brüder handelt, den offenbar zufällig ausgewählten Opfern täuschend echt wirkende Schusswaffen vor das Gesicht gehalten. Den damaligen Ermittlungen zufolge ging es den Jugendlichen ausschließlich darum, ihre Opfer in Schrecken zu versetzen.

Trio drangsaliert 15-jährigen Mitschüler

Doch klug wurden die zwei Schüler aus ihren ersten Erfahrungen mit der Polizei offenbar nicht. Schon am Dienstag, 22. September, begingen sie gemeinsam mit einem 16-Jährigen die nächste schwerwiegende Bedrohung in der Lehrter Innenstadt. In der Passage zwischen der Rückseite des Kurt-Hirschfeld-Forums und dem Amtsgericht drangsalierten sie einen anderen 15-Jährigen. Erneut war dabei ein Messer im Spiel.

Nach Darstellung der Polizei zwang das Trio sein Opfer zunächst, ein Getränk zu sich zu nehmen, bei dem es sich um Alkohol gehandelt haben könnte, sowie von einem Joint zu rauchen. Ihrer Forderung verliehen die Täter Nachdruck, indem sie den 15-Jährigen zunächst dazu zwangen, sein T-Shirt auszuziehen und ihm dann eine glimmende Zigarette nahe an den bloßen Oberkörper hielten.

Durchsuchung: Polizei entdeckt Messer

Doch diese Tat hatte unmittelbare Folgen. Denn das 15-jährige Opfer konnte die drei Angreifer zweifelsfrei identifizieren. Es kannte sie aus der Schule. Zwei davon entpuppten sich als jenes Brüderpaar, das erst wenige Tage zuvor bei der Polizei gewesen war. Bei einer erneuten Durchsuchung in der Wohnung der beiden Jugendlichen entdeckte die Polizei auch das Messer, mit dem die jungen Täter hinter dem Forum den Mitschüler bedroht hatten.

Im Zuge weiterer Ermittlungen und Vernehmungen räumte auch der dritte im Bunde, ein 16-Jähriger, seine Beteiligung an der Serie von Bedrohungen ein – insbesondere an zwei Vorfällen am Montag, 7. September, bei denen am späten Abend ein Zugbegleiter am Bahnhof mit Flaschen und Steinen beworfen und kurz darauf eine 19-Jährige auf dem Heimweg an der Schlesischen Straße sexuell belästigt worden war. Darüber hinaus ist einer aus dem Tätertrio für eine weitere Bedrohung am Freitag, 11. September, verantwortlich, bei der er einem Mitschüler auf dem Heimweg ebenfalls ein Messer vorhielt.

Sexuelle Belästigung: Polizei ermittelt weiter

Die sexuelle Belästigung einer jungen Frau, die sich am Sonntag, 13. September, am Stadtpark abgespielt hatte, geht indes nicht auf die Kappe der drei Jugendlichen. In diesem Fall wurden die Täter unter anderem als älter beschrieben. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Wie es jetzt mit den drei jugendlichen Serienstraftätern weitergeht, ist noch offen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind nun zunächst Schule, Jugendamt sowie die Jugendgerichtshilfe am Zug.

Von Achim Gückel