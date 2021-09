Hämelerwald

Eine 44-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmittag in sturztrunkenem Zustand in Hämelerwald-Süd erst einen Unfall verursacht, ist dann geflüchtet und hat schließlich versucht, die Polizeibeamten vor ihrer Tür zu ignorieren. Doch nun ist die Frau ihren Führerschein los.

Die Geschichte begann gegen 12.45 Uhr am Schleienweg, wie die Polizei mitteilte. Eine Anwohnerin gab den Beamten den Hinweis, eine Frau kurve mit einem Auto sehr unsicher über die Straße und sei beinahe gegen ihren Grundstückszaun gefahren. Anschließend sei das Auto über die Markierung einer Parkbox an der Straße hinaus gefahren, habe die dahinterliegende Grünfläche beschädigt sowie einen Zaun gerammt. Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, sei die Frau mit ihrem Wagen einfach davongefahren.

Fahrerin hat 2,62 Promille Alkohol im Blut

Die Polizei sah sich den Schaden an und konnte später auch die flüchtige Fahrerin ermitteln. Doch als die Beamten bei ihr an der Tür klingelten, blieb diese verschlossen. Erst als ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorlag, gab die 44-Jährige auf und stellte sich der Polizei und gab auch zu, den Unfall am Schleienweg verursacht zu haben.

Ein erster Alkoholtest ergab für die Frau den Wert von 2,62 Promille. Im Kommissariat wurde ihr zudem einen Blutprobe abgenommen. Jetzt wird gegen sie wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Von Achim Gückel