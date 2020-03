Hämelerwald

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag beim Schulzentrums am Riedweg in Hämelerwald einen Zufallstreffer gelandet. Dort überprüften Beamte einen auf dem Parkplatz abgestellten Fiat Ducato und stellten fest, dass an dem Wagen zwei unterschiedliche Kennzeichen hingen. Das Auto selbst stellte sich als gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben heraus.

Der Fiat war in der Nacht zum 5. Januar vom Gelände eines Autohauses an der Burgdorfer Straße in Lehrte gestohlen worden. Wozu die Diebe das Fahrzeug in den acht Wochen seither genutzt haben, ist vollkommen unklar. Der Gebrauchtwagen hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls einen Zeitwert von 16.000 Euro.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel