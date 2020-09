Lehrte

Ein 19-jähriger Lehrter hat sich in der Nacht zu Mittwoch in eine ziemlich vertrackte Situation gebracht. Der junge Mann kurvte gegen 3.15 Uhr mit dem Opel Astra seiner Mutter auf dem Sedanplatz herum, obwohl er noch gar keinen Führerschein besitzt. Erst am kommenden Montag steht für ihn die praktische Fahrprüfung an. Zu seinem Pech steuerte genau zu diesem Zeitpunkt auch ein Streifenwagen der Polizei den Platz an. Die Beamten stoppten den jungen Mann und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Den Opel hatte der 19-Jährige ohne das Wissen seiner Mutter für die nächtliche Ausfahrt benutzt. Was er auf dem Sedanplatz tat und ob er dort möglicherweise letzten Schliff an seine Fähigkeiten als Autofahrer bringen wollte, ist unklar. Was aus einer praktischen Fahrprüfung in wenigen Tagen wird, ist ebenso ungewiss. Die Polizei hat den Vorfall der für die Prüfungen zuständigen Behörde gemeldet.

