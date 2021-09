Lehrte

Wer zu viel Alkohol getrunken hat, darf sich auch mit dem Fahrrad nicht in den Straßenverkehr begeben, sonst wird er schnell zu einem Fall für die Polizei. Diese Erfahrung hat jetzt ein 55-jähriger Lehrter gemacht, der in der Nacht zu Dienstag auf der Tiefen Straße radelte und dabei keinen allzu sicheren Eindruck machte. Eine Polizeistreife stoppte ihn und ließ den Mann in ein Testgerät pusten. Das Resultat: Der Mann hatte 1,94 Promille Alkohol im Blut. Dem Radfahrer wurde im Kommissariat eine Blutprobe abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Außerdem leitete die Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Achim Gückel