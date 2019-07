Lehrte

Ein 21-jähriger Mann hat am Sonntag vor dem Lehrter Freibad am Hohnhorstweg ein Damenfahrrad gestohlen. Das schwarze Rad der Marke Mifa war nach Angaben der Polizei nicht angeschlossen. Mehrere Zeugen sahen, wie der Täter es an sich nahm und damit verschwinden wollte. Sie riefen die Polizei. Die Beamten konnten den jungen Mann stellen und nahmen ihm das Fahrrad ab.

Die Besitzerin des Rades ist bislang nicht bekannt. Sie wird nun gebeten, sich im Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 zu melden. Das Damenrad hat ein schwarz-weißes Schutzblech, am Lenker ist ein schwarzer Fahrradkorb angebracht.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Lehrte lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel