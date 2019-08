Immensen

Die Zeiten, in denen sich Besucher des Zytanienfestivals bei Immensen mit der Polizei ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel lieferten, sind offenbar vorbei. Das Kommissariat in Lehrte zieht unter das Wochenende jedenfalls ein sehr nüchternes Fazit. Alles sei „insgesamt ruhig“ verlaufen, heißt es in einem Fazit. Kapitale Straftaten gab es nicht. Allerdings verzeichneten die Ordnungshüter eine ganze Reihe von Verstößen im Zusammenhang mit Drogen – darunter aber keinen so kapitalen Fall wie vor zwei Jahren, als ein 62-jähriger Mann mit 52 Joints zum Festival wollte.

Die Polizei erwischte auf den An- und Abfahrtsrouten des Festivals in diesem Jahr 17 Besucher, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer eines Autos saßen. Gegen sie wurden Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Es droht ihnen ein Fahrverbot von einem Monat. Nach Auskunft einer Sprecherin hatten die Fahrer möglicherweise schon tags zuvor Marihuana konsumiert. Da sich der Wirkstoff im Blut nur sehr langsam abbaut, halte auch dessen Wirkung lange nach.

23 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Darüber hinaus stellte die Polizei 23 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Zumeist hätten die Festivalbesucher geringe Mengen Marihuana zum Eigengebrauch bei sich gehabt, sagt eine Sprecherin. Das Marihuana sei eingezogen worden. Von nennenswerten Vorfällen, die auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückgehen, berichtet die Polizei indessen nicht.

Insgesamt liege die Anzahl der aufgedeckten Vorfälle mit Betäubungsmitteln „im Durchschnitt“ sagte die Sprecherin. Sie betonte auch, dass nicht allein beim Zytanienfestival entsprechende Verstöße an der Tagesordnung seien. Auch unlängst beim Fuchsbaufestival auf dem Zytaniengelände sowie beim SNNTG-Festival im Straßenbahnmuseum bei Wehmingen habe es solche Fälle gegeben.

Von Achim Gückel