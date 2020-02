Lehrte

Das ist ein klarer Fall aus der Schublade mit der Aufschrift „Dumm gelaufen“: Ein junger Autofahrer ist am Sonnabend gegen 15.15 Uhr mit einem Handy am Ohr auf der Mielestraße unterwegs gewesen und dabei ausgerechnet einem Streifenwagen der Polizei in die Quere gekommen. Die Beamten stoppten den 22-Jährigen, um ihm die entsprechende Anzeige zu verpassen, stutzten dann aber, weil der Mann ausgesprochen nervös und fahrig reagierte. Daraufhin nahmen die Polizisten den Autofahrer näher unter die Lupe und führten auch einen Urintest durch. Dabei konnten sie den Wirkstoff THC ermitteln, der in Marihuana enthalten ist. Jetzt hat der 22-Jährige ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss am Hals. Ihm drohen ein Fahrverbot und eine Geldstrafe.

Von Achim Gückel